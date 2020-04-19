Oğuzhan kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Oğuzhan Kopal, kumbarasında biriktirdiği 92,90 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Karaçalılık Mahallesi'nde ikamet eden Kopal ailesinin 3 çocuğundan biri olan, Akyazı İmam Hatip Ortaokulu Okulu 1. sınıf öğrencisi Oğuzhan Kopal, televizyonda bir çocuğun kampanyaya bağış yaptığını görünce kumbarasındaki parayla kampanyaya destek vermek istediğini babasına iletti.

Baba Birol Kopal da polis ekiplerini arayarak bağış yapmak istediklerini bildirdi.

Oğuzhan, eve gelen polislerden kumbarasında biriktirdiği 92,90 lirayı kampanya hesabına yatırmalarını istedi.

Oğuzhan Kopal, yaptığı açıklamada, kampanyaya destek vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Birol Kopal da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kampanyaya öncülük ettiği için teşekkür ederek "Oğlum televizyonda izlemiş ve bana kampanyaya katılmak istediğini söyledi. Ben de Emniyet'e haber verdim. Oğlum Oğuzhan'ın kumbarasında biriktirdiği 92,90 lirayı polis arkadaşlara teslim ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA