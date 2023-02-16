Oguzhan Malci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Malci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Malci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Malci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Malci 14 Nisan 1996 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Malcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Malci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Malci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Malci'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Malci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Malci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oguzhan Malci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Malci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ç. Rizespor

13 Ocak 2017 yılında Kozan Belediye

30 Haziran 2017 yılında Ç. Rizespor

5 Eylül 2017 yılında Kozan Belediye

30 Haziran 2018 yılında Ç. Rizespor

16 Ağu 2018 yılında Etimesgut Bld

31 Aralık 2018 yılında Ç. Rizespor

15 Ocak 2019 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2019 yılında Ç. Rizespor

20 Ağu 2019 yılında Kozan Spor FK

3 Ağu 2020 yılında Ç. Rizespor

31 Ağu 2020 yılında Mardin Fosfat

9 Nisan 2021 yılında Ç. Rizespor

1 Eylül 2021 yılında Ağrı 1970 Spor

23 Temmuz 2022 yılında Büyük Anadolu

12 Ocak 2023 yılında Gümüşhanespor

Oguzhan Malci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Malci şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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