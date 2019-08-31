Oğuzhan Özbaş kimdir, nerelidir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevine atanan Oğuzhan Özbaş internette sıkça araştırılmaya başlandı. BizdeOğuzhan Özbaş kimdir, nerelidir? sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

DR. OĞUZHAN ÖZBAŞ KİMDİR?

1971 yılında doğan Oğuzhan Özbaş ise 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Sonrasında eğitim hayatına Amerika'da devam eden Özbaş, 1995 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Endüstriyel Yönetim Yüksek Lisans programını birincilikle tamamladı.

İş hayatına Ford Motor Company'de başlayan Özbaş, şirketin hazine bölümünde 1998 yılına kadar görev yaptı. 1998-2002 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Finansal Ekonomi üzerine doktorasını aldı.

Özbaş, 2002 yılında araştırmacı öğretim üyesi olarak Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne (University of Southern California) katıldı. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler veren Özbaş, kurumsal finans, reel yatırım, kaynak dağılımı ve aktarımı, sermaye piyasası düzenlemesi ve iktisadi organizasyon teorisi alanlarında bilimsel araştırmalar yaptı.