Oğuzhan Özyakup ve Fabrice N'Sakala yolcu! Siyah beyazlılardan sözleşme teklifi gelmedi!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek oyuncularla yeniden kontrat imzalanması için harekete geçildi. İç transferi geç tarihlere bırakarak sıkıntı yaşamak istemeyen siyah beyazlı ekip, oyuncularla görüşmelere başladı. Bu kapsamda takımdan teklif bekleyen Oğuzhan Özyakup ve Fabrice N'Sakala ise umduğunu bulamadı. Siyah beyazlı ekipte Özyakup'un inişli çıkışlı performansı yeterli bulunmazken, N'Sakala ise önümüzdeki sezon uygulanacak 7+4 yabancı kuralından dolayı kadroda düşünülmüyor.

VİDA VE LARİN'E YENİ TEKLİF

Domagoj Vida’nın menajerine sezonluk 1 milyon 750 bin Euro’dan 2 yıllık anlaşma teklifinde bulunan yönetim, Milli ara sonrasında başarılı savunmacıyla sözleşme konusunu görüşecek. Takımın Kanadalı hücumcusu Cyle Larin'i de elinde tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncu için 1 milyon 650 bin Euro’dan 2+1 senelik sözleşme önerdi.

CAN BOZDOĞAN'IN KONTRATI ALINACAK

Genç golcü Güven Yalçın’a ise yıllık 300 bin Euro maaştan kontrat teklifinde bulunuldu. Schalke’den kiralanan Can Bozdoğan’ın da satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünen siyah beyazlı ekip, 20 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atmayı planlıyor. Douglas, Lens ve Ljajic’le yollarını ayırmayı planlayan yönetimin, listede yer alan Oğuzhan Özyakup ve Fabrice N’Sakala’yla ise herhangi bir girişimde bulunmaması iki oyuncuyu da şok etti.

OĞUZHAN'IN PERFORMANSINI ARTIRMASI BEKLENİYOR

Yeni sözleşme konusunda beklenti içinde olan 2 futbolcu konusunda aceleci olmayan yönetim, 2.5 milyon Euro’luk maaşına rağmen yıllardır istenilen performansı gösteremeyen Oğuzhan’la yola devam etmeyei düşünmüyor. Tecrübeli isme, bu sezon etkili bir oyun oynaması halinde 750 bin Euro civarında ücret teklifinde bulunabileceği ifade edildi.

Önümüzdeki sezon yabancı oyuncu kuralının ilk 11’de 7+4’e düşecek olması sebebiyle sol bekte Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş ikilisini kullanmayı düşünen yönetimin, N’Sakala’ya da yeni bir öneride bulunmayı düşünmediği ifade ediliyor.