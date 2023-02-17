Oguzhan Sivrikaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Sivrikaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oguzhan Sivrikaya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oguzhan Sivrikaya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oguzhan Sivrikaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Sivrikaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Sivrikaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Sivrikaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Sivrikaya 3 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Sivrikaya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Oguzhan Sivrikaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Sivrikaya'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Sivrikayaboyu ve yaşı kaç

Oguzhan Sivrikaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Sivrikaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Oguzhan Sivrikaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Sivrikaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Haid

1 Temmuz 2018 yılında SV Traun

1 Şubat 2020 yılında Haid

1 Temmuz 2021 yılında Wilhering/Müh.

19 Ocak 2022 yılında Vorwärts Steyr

Oguzhan Sivrikaya kimdir

Oguzhan Sivrikaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Sivrikaya şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DSG Union Haid (2011-)

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Oguzhan Sivrikaya nereli

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