Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşk yaşamaya başlamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Birbirleriyle fotoğraflarını paylaşan çiftten üzen haber geldi. Geçtiğimiz gün Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'ı sırtına aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasından kısa bir süre sonra paylaşımı kaldırıp çiftin birbirlerini takipten çıkmasının ardından ikilinin ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Biz de bunun üzerine Oğuzhan Uğur - Müjde Uzman ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman neden ayrıldı? soruların yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

OĞUZHAN UĞUR - MÜJDE UZMAN AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ? OĞUZHAN UĞUR VE MÜJDE UZMAN NEDEN AYRILDI?

Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman el ele verdikleri yeni pozu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşarak ilişkilerini duyurmuştu. Fotoğrafı Uzman, 'Duman' grubunun 'Sen Ben' şarkısının sözleri olan, "Sen ben içimde, cümle alem dışımda. Sen ben biçiminde, iyi ki varsın yanımda" ifadelerini not düşerken Uğur ise aynı kareyi, "Gülmeyi unutan yaşlı gözlere..." sözleriyle yayınlamıştı. Çiftin mutlu birliktelikleri takipçileri tarafından da beğeni toplarken ikiliden üzücü bir hamle geldi.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından sevgilisi Müjde Uzman ile fotoğraf paylaşan Oğuzhan Uğur gönderiyi saatler içinde kaldırmasının ardından başka bir hamle daha yaparak takipçilerini şaşırttı. Uğur'un fotoğrafı hesabından silmesinin üzerine ikilinin birbirlerini takipten çıkması ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi. Çiftten bir açıklama gelmediği için henüz neden ayrıldıkları bilinmiyor.