Oğuzhan Uğur'un yeni sezon fragmanındaki Afganlı göçmen göndermesine sosyal medyadan tepki yağmuru!

Sosyal medya platformu Youtube'daki programının yeni sezon fragmanında Türkiye'deki Afgan sığınmacılara değinen Oğuzhan Uğur'a sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Pek çok kullanıcının da destek verdiği mesajlara Oğuzhan Uğur'un cevabı gecikmedi.

Taliban'ın Afganistan'ı işgalinin ardından Dünya gündeminde her açıdan çokça konuşulmaya başlamıştı. Yaşanan bu olaylar sosyal medyanın gündeminden de düşmezken yeni sezona başlayacak Oğuzhan Uğur'da sezon fragmanında bu konuyu ele aldı. Kendi sosyal medya hesabından paylaştığı yeni sezon fragmanında Türkiye'ye gelen Afganların çok fazla olmasını ve davranış biçimlerini, kendine has bir üslupla işleyen ünlü isim adeta sosyal medyayı ikiye böldü.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Oğuzhan Uğur'un bu videosunu dine hakaret olarak algılayan birçok kullanıcı, kendisini "İslamofobi" ve "Irkçılık" ile suçlarken, önemli bir kesim ise sosyal medya fenomenine destek verdi.

OĞUZHAN UĞUR'DAN TEPKİLERE CEVAP

Tepkileri anlamsız bulan Uğur ise daha sonrasında cevap olarak "Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz tepki "din düşmanlığı" olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata." dedi.

İşte o eleştiriler;