Oguzhan Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Yildirim 8 Kasım 1987 tarihinde Agri şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Yildirim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Yildirim, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Yildirim'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Oguzhan Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2007 yılında Kayapınar Bld

15 Şubat 2008 yılında Yüksekova Bld

28 Ağu 2008 yılında Y. Haymanaspor

27 Ağu 2009 yılında Kayapınar Bld

19 Temmuz 2011 yılında Ankara Demir

13 Ocak 2012 yılında Karsspor

27 Eylül 2012 yılında Kayapınar Bld

17 Eylül 2013 yılında Kozan Belediye

3 Eylül 2014 yılında Tatvan GB

28 Ağu 2015 yılında Iğdır Aras Spor

18 Ağu 2017 yılında Artvin Hopaspor

28 Ağu 2018 yılında Ağrı 1970 Spor

9 Eylül 2020 yılında Çarşambaspor

12 Ocak 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

18 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

Oguzhan Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Yildirim şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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