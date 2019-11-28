Oğuzhan’a tribünden tepki

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında konuk ettiği Slovan Bratislava maçında performansı nedeniyle Oğuzhan Özyakup'a tribünlerden tepki geldi.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında sahasında Slovan Bratislava'yı konuk ettiği mücadelede Oğuzhan Özyakup'a taraftarlar tepki gösterdi. Maçın 77. dakikasında yerini Güven Yalçın'a bırakan Oğuzhan'ın kenara geldiği anda tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Bratislava maçı öncesi dün düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup'un değerli bir oyuncu olduğunu ve kazanılması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: İHA