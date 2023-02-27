Oh Kyu Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oh Kyu Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oh Kyu Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oh Kyu Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oh Kyu Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oh Kyu Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oh Kyu Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oh Kyu Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oh Kyu Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oh Kyu Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oh Kyu Kim 20 Haziran 1989 tarihinde Gangneung, Gangwon şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김오규 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oh Kyu Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quad One Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Oh Kyu Kim'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oh Kyu Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kyuss_99/

Oh Kyu Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oh Kyu Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Oh Kyu Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oh Kyu Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında C. Kwandong Uni

1 Ocak 2011 yılında Gangwon FC

22 Haziran 2015 yılında Sangju Sangmu

21 Mart 2017 yılında Gangwon FC

2 Temmuz 2020 yılında Jeju United

Oh Kyu Kim kimdir

Oh Kyu Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oh Kyu Kim şuan Jeju United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gangneung Middle School (2002-2004),
Gangneung Jungang High School (2005-2007),
Catholic Kwandong University (2008-2010)

Oh Kyu Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Oh Kyu Kim nereli

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