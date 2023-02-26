Ohad Levita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ohad Levita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ohad Levita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ohad Levita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ohad Levita 17 Şubat 1986 tarihinde Kfar Saba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsrail,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da אוהד לויטה‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ohad Levita Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ohad Levita'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ohad Levita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ohad Levita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ohad Levita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ohad Levita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında H. Kfar Saba

1 Ağustos 2009 yılında RKC Waalwijk

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2011 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2012 yılında Omonia Lefkoşa

1 Temmuz 2013 yılında Maccabi Netanya

31 Ağustos 2014 yılında Maccabi Haifa

30 Haziran 2015 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2015 yılında Maccabi Haifa

11 Eylül 2018 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Haifa

Ohad Levita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ohad Levita şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ohad Levita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Kfar Saba

İsrail U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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