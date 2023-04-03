Ohene Kohl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ohene Kohl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ohene Kohl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ohene Kohl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ohene Kohl 17 Nisan 2004 tarihinde Saarbrücken şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Ohene Kwame Bonsu Köhl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ohene Kohl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PESM yapmaktadır. Ohene Kohl, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ohene Kohl'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ohene Kohl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ohene Kohl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U19

Ohene Kohl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ohene Kohl şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FC Saarbrücken (2017-2020), RasenBallsport Leipzig (2020-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.