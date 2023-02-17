Ohi Omoijuanfo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ohi Omoijuanfo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ohi Omoijuanfo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ohi Omoijuanfo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ohi Omoijuanfo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ohi Omoijuanfo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ohi Omoijuanfo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ohi Omoijuanfo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ohi Omoijuanfo 10 Ocak 1994 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ohikhuaeme Anthony Kwoeme Omoijuanfo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ohi Omoijuanfo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emefie Aneke Atta yapmaktadır. Ohi Omoijuanfo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ohi Omoijuanfo'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ohi Omoijuanfo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ohikhuaeme_o99/

Ohi Omoijuanfoboyu ve yaşı kaç

Ohi Omoijuanfo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ohi Omoijuanfo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ohi Omoijuanfo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ohi Omoijuanfo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Lillestrøm

5 Mart 2015 yılında FK Jerv

1 Ocak 2016 yılında Stabæk Fotball

21 Mart 2019 yılında Molde

17 Ocak 2022 yılında Kızılyıldız

30 Ağu 2022 yılında Bröndby IF

Ohi Omoijuanfo kimdir

Ohi Omoijuanfo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ohi Omoijuanfo şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Holmlia SK, Lilleström SK (-12/2010)

Ohi Omoijuanfo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 9 numaralı formasıyla 13 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 22 numaralı formasıyla 1 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Ohi Omoijuanfo nereli

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