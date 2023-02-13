Oier Luengo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oier Luengo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oier Luengo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oier Luengo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oier Luengo 11 Kasım 1997 tarihinde Amorebieta şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oier Luengo Redondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oier Luengo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oier Luengo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oier Luengo'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oier Luengo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oier Luengo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oier Luengo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oier Luengo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2016 yılında SD Amorebieta

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Athletic

7 Ocak 2019 yılında SD Amorebieta

30 Haziran 2019 yılında Bilbao Athletic

8 Temmuz 2021 yılında SD Amorebieta

4 Temmuz 2022 yılında Real Oviedo

Oier Luengo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oier Luengo şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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