Oier Zarraga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oier Zarraga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oier Zarraga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oier Zarraga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oier Zarraga 4 Ocak 1999 tarihinde Getxo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oier Zarraga Egaña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oier Zarraga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oier Zarraga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Oier Zarraga'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oier Zarraga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oier Zarraga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oier Zarraga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oier Zarraga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Athletic

1 Şubat 2021 yılında Athletic

Oier Zarraga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oier Zarraga şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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