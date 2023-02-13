Oihan Sancet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oihan Sancet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oihan Sancet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oihan Sancet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oihan Sancet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oihan Sancet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oihan Sancet

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oihan Sancet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oihan Sancet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oihan Sancet 25 Nisan 2000 tarihinde Pamplona şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oihan Sancet Tirapu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oihan Sancet Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oihan Sancet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Oihan Sancet'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oihan Sancet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sancetoihan/

Oihan Sancetboyu ve yaşı kaç

Oihan Sancet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oihan Sancet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oihan Sancet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oihan Sancet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bilbao Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Athletic

4 Ağu 2020 yılında Athletic

Oihan Sancet kimdir

Oihan Sancet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oihan Sancet şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Oihan Sancet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Oihan Sancet nereli

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