Oisin Conaty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oisin Conaty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oisin Conaty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oisin Conaty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oisin Conaty 17 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oisin Conaty Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Oisin Conaty'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oisin Conaty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oisin Conaty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oisin Conaty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oisin Conaty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Portadown

Oisin Conaty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oisin Conaty şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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