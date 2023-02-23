Oiva Jukkola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oiva Jukkola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oiva Jukkola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oiva Jukkola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oiva Jukkola 21 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oiva Jukkola Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X-One Agency yapmaktadır. Oiva Jukkola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oiva Jukkola'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oiva Jukkola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oiva Jukkola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oiva Jukkola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oiva Jukkola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ilves II

1 Ocak 2021 yılında Ilves

Oiva Jukkola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oiva Jukkola şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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