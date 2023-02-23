Oiva Laaksonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oiva Laaksonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oiva Laaksonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oiva Laaksonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oiva Laaksonen 19 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oiva Laaksonen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oiva Laaksonen'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oiva Laaksonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oiva Laaksonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oiva Laaksonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oiva Laaksonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Haka

2 Eylül 2022 yılında HJS

31 Aralık 2022 yılında FC Haka

Oiva Laaksonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oiva Laaksonen şuan FC Haka takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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