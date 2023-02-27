Oji Kawanami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oji Kawanami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oji Kawanami kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oji Kawanami ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.