Oji Kawanami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oji Kawanami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oji Kawanami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oji Kawanami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oji Kawanami 12 Ocak 2001 tarihinde ---, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 河波 櫻士 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oji Kawanami Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Oji Kawanami'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.
Oji Kawanami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oji Kawanami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2019 yılında Kanto G. Univ.
1 Şubat 2023 yılında Sagan Tosu
Oji Kawanami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oji Kawanami şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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