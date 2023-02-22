Ojo Pius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ojo Pius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ojo Pius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ojo Pius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ojo Pius {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ojo Pius Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Ojo Pius'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ojo Pius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ojo Pius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ojo Pius şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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