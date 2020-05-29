OKA, ’Orta Karadeniz’i kalkındırıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), faaliyete geçtiği 2009 yılından bu yana destek mekanizmaları aracılığıyla Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde 879 projeye destek vererek, toplam 400,3 milyon TL'lik yatırımın öncüsü oldu.

OKA'dan yapılan açıklamada, ajansın destek sağladığı projeler arasında toplam bütçesi 302,1 milyon TL'yi bulan özel sektörün rekabetçiliğini artıran, ihracatı kolaylaştıran, AR-GE yatırımlarını destekleyen projelerin yanı sıra; turizm altyapısı; mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, kırsal kalkınma, yenilenebilir enerji alanlarında ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerin uygulandığı proje teklif çağrılarının en büyük payı aldığı ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'nin ilk Güdümlü Projesi olma ayrıcalığına sahip "Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Projesi", Amasya'nın 29 yıllık hayalini gerçekleştiren "Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi", "Buzağı Can Sütü Projesi", ulusal ve uluslararası öneme sahip olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmiş Kızılırmak Deltası için "Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi" ve "Altı Köy Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Ve Tarımda Dönüşüm Projesi" gibi güdümlü projeler yoluyla TR83 Bölgesi'nde toplam 63,8 milyon TL yatırım gerçekleştirildiği bilgisi de verildi.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'taki Yatırım Destek Ofislerinde proje geliştirme, bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerini sürdüren OKA'nın bütün destek araçları ile ilgili bilgiye "www.oka.org.tr" adresinden de ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: İHA