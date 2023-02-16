Okan Acar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Acar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Okan Acar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Okan Acar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Okan Acar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Acar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okan Acar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okan Acar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okan Acar 27 Haziran 2002 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okan Acar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Okan Acar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Okan Acar'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Okan Acar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/okanacar8/

Okan Acarboyu ve yaşı kaç

Okan Acar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okan Acar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Okan Acar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okan Acar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2019 yılında Esk. Sağlıkspor

5 Ekim 2020 yılında Kayserispor U19

31 Ağu 2021 yılında Fatsa Belediye

16 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

16 Ağu 2022 yılında Bld Kütahya

Okan Acar kimdir

Okan Acar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okan Acar şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eskisehir Saglikspor, Eskisehirspor

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Okan Acar nereli

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