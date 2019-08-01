Okan Adil Kurt Adanaspor’da

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon Fortuna Köln takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Okan Adil Kurt'u transfer etti.

Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Okan Adil Kurt kendisini Turuncu-Beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kaynak: İHA