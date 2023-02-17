Okan Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okan Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okan Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okan Aydin 8 Mayıs 1994 tarihinde Würselen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Okan Aydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okan Aydin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Okan Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Okan Aydin'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Okan Aydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/OkanAydinOA

Okan Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okan Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Okan Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okan Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2011 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2012 yılında Leverkusen II

6 Eylül 2013 yılında Eskişehirspor

1 Eylül 2014 yılında Rot-Weiß Erfurt

1 Temmuz 2017 yılında Chemnitzer FC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2019 yılında Viktoria Berlin

6 Şubat 2019 yılında A. Klagenfurt

30 Haziran 2019 yılında Viktoria Berlin

1 Temmuz 2019 yılında A. Klagenfurt

30 Eylül 2020 yılında JX Beidamen

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2021 yılında FC Wacker

14 Ocak 2022 yılında TSV Hartberg

Okan Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okan Aydin şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Okan Aydin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV 07 Setterich (1999-2002), Bayer 04 Leverkusen (2002-2012)

Türkiye U20 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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