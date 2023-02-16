Okan Baydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Baydemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Okan Baydemir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Okan Baydemir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Okan Baydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Baydemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okan Baydemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okan Baydemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okan Baydemir 26 Mart 1990 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okan Baydemir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Okan Baydemir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Okan Baydemir'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Okan Baydemirboyu ve yaşı kaç

Okan Baydemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okan Baydemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Okan Baydemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okan Baydemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2012 yılında Tuzlaspor

1 Şubat 2016 yılında Osmanlıspor

23 Ağu 2016 yılında Bugsaş Spor

30 Haziran 2017 yılında Osmanlıspor

2 Ağu 2017 yılında Keçiörengücü

30 Haziran 2018 yılında Osmanlıspor

7 Ağu 2018 yılında Menemen Belediye

26 Ağu 2019 yılında Sakaryaspor

16 Ocak 2020 yılında Eyüpspor

10 Ağu 2021 yılında Tarsus İY

12 Ocak 2022 yılında Iğdır FK

1 Temmuz 2022 yılında Karşıyaka

Okan Baydemir kimdir

Okan Baydemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okan Baydemir şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Darica Kale Bayramogluspor (2007-2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Okan Baydemir nereli

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