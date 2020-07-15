Okan Bayülgen'den Ozan Güven sorusuna sert yanıt

Geçtiğimiz gün Cihangir'de sevgilisi Selin Atasoy’la görüntülenen Okan Bayülgen karantina sonrasında ilk defa bir mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Selçuk Yöntem’in doğum gününe gittiğini söyleyen Bayülgen, televizyonculardan kameralarını kapatmasını rica etmesinin ardından gazetecilerle sohbete koyuldu.

Bayülgen, adı darp iddialarıyla anılan Ozan Güven ile ilgili gelen soruya; “Bana ne Ozan Güven’den! Sormayın bana onları” diyerek sert bir şekilde yanıt verdi.

"NASIL DOLDURACAĞIZ BİLMİYORUM"

İlerleyen haftalarda tiyatro gösterilerine kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Bayülgen, “Tekrardan başlayacağız ama kafalar da birçok soru işareti var. İnsanlar nasıl gelecek, nasıl dolduracağız o alanları bilemiyorum. Birçok insan para kazanmasının aksine zarar ediyor” dedi.

SELİN ATASOY KİMDİR?

Selin Atasoy Türk marka mimarı, yazar, tasarımcı ve prodüktör

1972 doğumlu Selin Atasoy, Özel İstanbul Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine A.B.D ve Fransa’da ekonomi, uluslararası iş idaresi ve sinema dallarında devam etmiştir.

1996 yılında CNN’in Atlanta merkezindeki uluslararası haber bölümünde editör olarak çalışmış, Aynı sene Paris’te uluslararası ilişkiler ve diplomasi doktorasına başlamıştır.

1997 yılında, bugün Publicis grubuna ait FCA!BMZ reklamcılık ağının Paris’teki merkezinde reklamcılık hayatına metin yazarı olarak adım atmış, daha sonra doktorasını dondurarak İstanbul’daki BirikimFCA! Reklamcılık ekibine katılmıştır.

İleriki yıllarda BirikimFCA!’de uluslararası koordinatör ve stratejik planlama direktörlüğü görevlerini de üstlenmiştir, 2000 yılında ise yönetim kurulu üyeleri arasına katılmıştır. Burada birçok ulusal ve uluslararası reklamverenin Türkiye ve yurtdışındaki çalışmalarında yer almış, Dubai, Moskova, Hong Kong, Frankfurt, Şikago, Paris gibi dört bir kıtadaki iletişim projeleri için ekipler kurmuş ve yönetmiştir.

Fotoğraf sanatçısı Tamer Hartevioğlu ile birlikte geliştirdikleri panoramik fotoğraf projelerinde kuratörlük ve sanat yönetmenliği görevlerini üstlenmiştir. Panoramik Bir Rüya isimli serinin ilk iki sergisi Paris ve Venedik şehirlerini işlemektedir. Fotoğraflar 2006 yılından beri İstanbul, İzmir, Ankara ve Gaziantep'de sergilenmiştir . İkilinin İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve İstanbul Filarmoni Derneği ile birlikte, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti organizasyonu çerçevesinde hazırladıkları İstanbul Sahnesinde Müzik fotoğraf sergisi ilk defa Aralık 2010'da İstanbul Fotoğraf Merkezi'nin içindeki Leica Gallery'de sanatseverlerle buluşmuştur.

Bugün, profesyonel kariyerine 2008 yılında kurduğu Kita Tanıtım, Tasarım ve Danışmanlık ve 2012 yılında kurulan GO içerik Ajansı'nda devam etmektedir. Kita'daki ekibi ile birlikte Türkiye'nin ilk resmi marka kent projesi olan İzmir'in dünya stratejisini hazırlamıştır.

Selin, uluslararası deneyime sahip biyokimyacılar, moleküler genetikçiler, tasarımcılar ve fotoğrafçılardan oluşan bir ekibin iki yıl süren çalışmalarının sonuncunda doğmuş olan DNArtist Projesi'nin de yaratıcısıdır. Proje kapsamında kişinin kendi DNA'sından eşi olmayan portreler yaratılmaktadır

Adli bilimlere yakın ilgisi ile de tanıtan Selin Atasoy, Temmuz 2010'da Kanal D'de başlamış ve 100 bölüm sürmüş olan olan KANIT dizisinin de özgün hikâyelerini yazmıştır.