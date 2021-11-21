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Okan Bayülgen'den Z Kuşağını kızdıracak sözler! "Hiç hazzetmiyorum"

Ünlü sunucu Okan Bayülgen Haber Global’de yayınlanan ‘Muhabbet Kralı’ programında Z Kuşağı hakkında konuşarak , “Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z’nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum" dedi.

Okan Bayülgen'den Z Kuşağını kızdıracak sözler! "Hiç hazzetmiyorum"

Haber Global’de yayınlanan ‘Muhabbet Kralı’ programında Okan Bayülgen, sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan’ı konuk etti.

"HAPI YUTMUŞ KUŞAK"

Erdoğan “Z Kuşağı’na ‘hapı yutmuş kuşak’ diyorum. Birincisi geçen sene 128 bin çocuk antidepresan almış, gerçek anlamında hapı yutmaktan bahsediyorum. İkinci olarak ise sorunları çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya. Üçüncü olarak ise dünyada da Avrupa’da da 2. Dünya Savaş’ından sonra ilk kez bir nesil anne ve babasından daha kötü ekonomik şartlara sahip olacak” diye konuştu.

"ÖLÜNCEYE KADAR KAFA BULMAK İSTİYORUM”

Okan Bayülgen de Erdoğan’ın sözlerinin ardından “Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z’nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum ve Alfa’yı kurtarmak istiyorum” diye ifade etti.

Okan Bayülgen'den Z Kuşağını kızdıracak sözler! Hiç hazzetmiyorum

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