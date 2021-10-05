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  3. Okan Bayülgen'in ardından Seda Sayan'dan da 'Çöp' benzetmesi! Bu laflar olay yaratacak! "İpi kopmuş gidiyor"

Okan Bayülgen'in ardından Seda Sayan'dan da 'Çöp' benzetmesi! Bu laflar olay yaratacak! "İpi kopmuş gidiyor"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Okan Bayülgen'in ardından Seda Sayan da benzer bir açıklamada bulunarak sosyal medya kullanıcılarını kızdıracak yorumlarda bulundu.

Okan Bayülgen'in ardından Seda Sayan'dan da 'Çöp' benzetmesi! Bu laflar olay yaratacak! "İpi kopmuş gidiyor"

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Okan Bayülgen son yılların en popülerleşen meslekleri arasında yer alan ‘Influencer’lık üzerine konuşmuş ve fenomenler için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” yorumunda bulunmuştu.Seda Sayan da sosyal medya uygulamalarını ciddiye almadığını açıklayarak, "TikTok diye bir yer var, orası çöplük. Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor” dedi.

Exxen'de yayınlanan Enis Arıkan'ın şov programına konuk olan Seda Sayan dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarla sosyal medya kullanıcılarını kızdıracağa benziyor. 

Okan Bayülgen'in ardından Seda Sayan'dan da Çöp benzetmesi! Bu laflar olay yaratacak! İpi kopmuş gidiyor

"TİKTOK DİYE BİR YER VAR, ORASI ÇÖPLÜK"

Bir dönem önemsediği sosyal medya uygulamalarını şimdi önemsemediğini dile getiren şarkıcı Seda Sayan,  “Zamanında çok gözyaşı döktüm. TikTok diye bir yer var, orası çöplük. İnsanlar ciddiye alıp, gözyaşı döküyor. Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor. Hiç umursamadığım evredeyim. Hatta, ‘Beni konuşun’ bile diyorum” cevabını verdi.

Okan Bayülgen'in ardından Seda Sayan'dan da Çöp benzetmesi! Bu laflar olay yaratacak! İpi kopmuş gidiyor

"PARA KAZANMAYA ÇALIŞAN ZAVALLILAR"

Fenomenlerin  sadece bazı aplikasyonlar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu söyleyen Bayülgen geçtiğimiz günlerde katıldığı programda  “Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor." şeklinde konuşmuştu.

{TITLE_STRIP}Okan Bayülgen fenomenleri topa tuttu! Bu sözler onları çok kızdıracak! "Hepsi çöp, hepsi zavallı"

Okan Bayülgen'in ardından Seda Sayan'dan da Çöp benzetmesi! Bu laflar olay yaratacak! İpi kopmuş gidiyor

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