Okan Buruk: “Demba Ba’nın olmaması bizi olumsuz etkiledi”

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 2-0 mağlup olan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından konuştu. Demba Ba'nın yokluğu nedeniyle 4-4-2 oynayamadıklarını söyleyen Buruk, iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını ifade etti.

Fenerbahçe deplasmanında 2-0 mağlup olarak 16 maç aradan sonra yenilgiyle tanışan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, "Bugün özellikle ilk 45 dakika kendi istediğimizin ve performansımızın çok gerisindeydik. İlk 45 dakika çok pozisyon verdik. Belki net değildi ama çok fazla kalemize yaklaştılar ve kötü kullandılar. İkinci yarıda dizilişimizi değiştirip 4-2-3-1'e dönerek oyunu dengeledik. Gol yediğimiz an, oyunun iki takım açısından da gidip geldiği bölümdü. Fenerbahçe, taraftar desteğiyle birlikte çok daha istekliydi bize karşı. 1-0'dan sonra da hamleler yaptık. Rakibimiz de pozisyona girdi. Genel olarak rakibe çok fazla pozisyon verdik. Son 3 haftadır oynadığımız 4-4-2 dizilişini bugün yapamadık. Demba Ba'nın olmaması nedeniyle zorlandık. Rakip sahada istediğimizi elde edemedik. Sistem oturmuştu ama bugün bunu bozunca istediğimiz gibi olmadı. Fenerbahçe'yi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Top bizdeyken daha iyi işler yapabilirdik"

Karşılaşmaya 4-3-3 sistemiyle başladıklarını söyleyen Okan Buruk, "Max Kruse, Vedat'ın arkasında oynadığı için böyle başladık ve o bölgeyi kapatmak istedik. İkisi de hareketli oyuncular. Ozan da buraya girince, İrfan ve Mahmut'un buraya yaklaşmasıyla Mehmet'in zaman zaman zorlandığını gördük. İkinci yarıda değiştirince burada daha iyiydik. Sadece golde topla buluştu. Vedat'ın da koşusuyla önünde boş alan buldu. Performans olarak düşüktük. Top bizdeyken değil, rakipteyken de daha iyi şeyler yapabilirdik" dedi.

Rakibin ilk yarıda özellikle sağdan çok geldiğini de söyleyen Okan Buruk, "Zaman zaman ikili, üçlü geldiler. Burada paylaşımlarda sıkıntı yaşadık. Son dönemde savunmaya yardım konusunda görevini iyi yapan oyuncu Elia'ydı. Bugün de gayret etti ama orta sahanın yardım etmemesiyle sıkıntı yaşadı. İrfan ve Mahmut'un ikinci yarıdaki değişimle bunu düzelttik. İkinci yarıda gol yediğimiz dakikaya kadar oyun normale dönmüştü, bu dakikada golü yedik" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA