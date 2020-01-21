Okan Buruk: "Fikstür olarak rahatlamış olduk"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'ndan elendikleri için üzgün olduklarını ancak Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki maçları düşündüklerinde ise fikstür olarak rahatladıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 1-1'in rövanşında deplasmanda Kırklarelispor ile 0-0 berabere kalan Başakşehir, turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Özellikle rakibin ilk maçtaki oyunu, genel olarak oyun anlayışı; oyunu kendi sahasında kabul eden bir takım. Rakibi açmamız gerekiyordu. Oyunun genelinde ofansif birçok pozisyon bulduk, bunları değerlendiremedik. Hem bizim oyuncularımızın kaçırdığı hem de kalecinin kurtardığı pozisyonlar var. Günün sonunda rakibimizin istediği oldu, 0-0'lık beraberlikle elenmiş olduk. İki maçın tamamında belki çok iyi oynamadılar ama çok mücadele etti rakibimiz. Bütün oyuncuları, maça gelen Kırklarelili futbolseverleri turdan dolayı tebrik ediyorum. Biz de tabii ki istiyorduk turu geçmek, finale kadar gitmek istiyorduk ama olmadı, nasip değilmiş. İlk maçtaki oyun, ilk maçtaki saha avantajımızı kullanıp daha rahat şekilde buraya gelebilirdik ama burada bu da benim biraz tercihim oldu; özellikle daha az forma şansı bulan oyuncularımıza yer verdim. Kupadan elenmiş oluyoruz ama önümüzdeki hem lig hem Avrupa fikstürümüz biraz daha rahatladı" ifadelerini kullandı.

"Fikstür olarak rahatlamış olduk"

Kupadan elenmelerinin Avrupa Ligi ile Süper Lig'deki performanslarını etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Buruk, "Fikstür olarak rahatlamış olduk. Çok yoğun bir fikstürden geçecektik. Şimdi hem Avrupa hem Türkiye'ye daha rahat odaklanma şansımız olacak. Üç tarafta gitseydik işimiz daha zor olacaktı. Bu zorluğu da seviyoruz, öyle gitmek istedik ama olmadı. Ben hayır vardır diye düşünüyorum. Hedeflerimiz üç kupada gitmekti. Hedef anlamında bir adım geriye düştük" diye konuştu.

Okan Buruk, son olarak da yollarına devam edecekleri iki kulvarda da en iyi mücadeleyi göstereceklerini dile getirerek, şu sözlere yer verdi:

"İki kulvarda da devam edeceğiz. Hem lig hem de Avrupa'da en iyi şekilde mücadelemizi verip doğru bir şekilde bu maçlara hazırlanıp, ligde şampiyonluk yolunda ileriye gitmek, Avrupa Ligi'nde üst turlara çıkabilmek için mücadele edeceğiz. Bunu istiyoruz. Ligde özellikle son maçları çok iyi oynayan takımız. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz."

Kaynak: İHA