Okan Buruk kazanan kadroyu bozmadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'i Konyaspor mücadelesinde de bozmadı.

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında deplasmanda Alman ekibi Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldiği karşılaşmanın ilk 11'ini Konyaspor müsabakasında da bozmadı.

Buruk, Konyaspor karşısında sahaya şu 11'le çıktı:

"Mert-Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy- Mehmet, Visca, Aleksic, İrfan, Elia-Crivelli"

Kaynak: İHA