Maçın hakemi Halil Umut Meler'e eleştiriler yönelten Okan Buruk, "Keşke bir kişi eksik oynasaydık, o zaman maç daha zevkli olurdu. "İlk golde korner yoktu. Soldado'ya top çarptı ve olmayan kornerden gol yedik. 10 kişi kalmamız lazım. İlk yarıda birkaç Fenerbahçeli futbolcuya sarı kart çıkmadı." dedi.

Sözlerini sürdüren Okan Buruk, "Fenerbahçe'yi kutluyorum, kazanılmış her maç haktır. Ancak kafamızda soru işaretleri var. Zaten hakemin bu tür büyük statlarda etkilenen bir hakem olduğunu biliyorduk. Devre arasında iyi başlarsak, önde basarsak 10 kişi olmamızın önemi olmayacağını söyledik. Bunu da yaptık. Kaybetmeyi hak eden bir takım değildik. maç içinde hatalı kararlar bekliyorduk. Ofsayt var ama o pozisyon penaltı oldu." ifadelerini kullandı.