Okan Buruk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Okan Buruk, Başakşehir'den neden ayrıldı?

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda Başakşehir'in başında şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, İstanbul ekibiyle karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldı. Şampiyonluğun ardından girilen 2020-2021 sezonunda başarılı sonuçlara ulaşamayan Başakşehir, Trabzonspor ile oynanan Süper Kupa maçının da kaybedilmesiyle birlikte teknik direktörüyle ayrılma kararı aldı. Okan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli? Okan Buruk, Başakşehir'den neden ayrıldı? İşte detaylar...

OKAN BURUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

19 Ekim 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Okan Buruk, aslen İstanbulludur. Futbol kariyerine Galatasaray'da başlayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekipte uzun yıllar forma giydikten sonra İtalyan devi Inter'e transfer olmuştur. Inter'de forma giydiği 3 sezonun ardından Beşiktaş'a transfer olan Buruk, futbol kariyerini 2010 yılında İstanbul Başakşehir kulübünde bitirdi.

Antrenörlük kariyerine ise milli takımda yardımcı antrenör olarak başlayan deneyimli teknik adam, sırasıyla; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.

Şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'de göreve başlamasının ardından 76 maça çıkan Okan Buruk, 35 galibiyet, 18 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN NEDEN AYRILDI?

Abdullah Avcı'nın ardından geldiği Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, 2020-2021 sezonu içerisinde üst üste kötü sonuçlar aldı. Bu kötü sonuçlara Süper Kupa maçında yaşanan yenilgide eklendi ve Başakşehir Okan Buruk ile yollarını ayırmayı tercih etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyleydi:

"Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır.

Kulübümüze imza attığı ilk gün hedefini ‘şampiyonluk’ olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda var gücüyle çalışan Okan Buruk, turuncu-lacivertli armamız altında teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış, Avrupa’da takımımıza oynattığı cesur ve başarılı futbolla da tüm Türkiye’yi gururlandırmıştır.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde ‘şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü’ olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır.

Futbolculuğu döneminde saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı karakterini teknik direktörlük döneminde olgunluğuyla birleştiren, profesyonelliği ve güçlü iletişimiyle de tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan Okan Buruk ve ekibine kulübümüze yaşattıkları unutulmaz anılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. "