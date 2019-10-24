Okan Buruk: Türk takımlarını psikolojik olarak güçlendirecek bir galibiyet aldık

"İkinci yarıda attığımız gol skoru ve galibiyeti getirdi"

"Bu gruptaki takımlar olympıakos'tan daha iyi"

"Hem bizim hem ülke puanı için değerli bir maçtı"

"Potansiyelimiz daha yüksek"

"Çok önemli ve değerli bir galibiyet"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, aldıkları galibiyetle birlikte Türk takımlarını psikolojik olarak güçlendirdiklerini ifade ederek, "Bu galibiyetin bizi psikolojik olarak güçlendirdiğine inanıyorum. Türk takımlarını da güçlendirecek galibiyet aldık. Gruplarda Türk takımları galibiyet alamamıştı. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü hafta maçında evinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0'lık skorla mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARIDA ATTIĞIMIZ GOL SKORU VE GALİBİYETİ GETİRDİ"

Attıkları golle skoru belirlediklerini kaydeden Okan Buruk, "Maç öncesi rakibin puan ve kazandığı maçlar bakımından ne kadar sürprizlerle dolu olduğunu söylemiştim. Oyun olarak her şeye açık ve rakip kaleye çabuk giden bir takımdı. Maçın ilk 15 dakika rakip çok iyi başladı ve üstünlüğü sağladı. İlk yarı sonları ve ikinci yarı oyunu dengeledik. İkinci yarı bulduğumuz gol, hem skoru hem de galibiyeti getirdi" ifadelerini kullandı.

"BU GRUPTAKİ TAKIMLAR OLYMPIAKOS'TAN DAHA İYİ"

Gruptaki rakiplerinin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaştıkları Yunan temsilcisi Olympiakos'tan daha iyi olduğunu ifade eden Buruk, "Bu gruptaki bütün takımlar Olympiakos'tan iyi takımlar. Biz Olympiakos'a karşı üstün maçlar geçirdik. Net goller kaçırdık. 10 kişi kaldık. Kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Şanssız play-off geçirdik. Bu maçlarla karşılaştırdığımda Olympiakos'u bu takımların gerisine koyuyorum" diye konuştu.

"HEM BİZİM HEM DE ÜLKE PUANI İÇİN DEĞERLİ BİR MAÇTI"

Maçın ülke puanı ve kendileri için değerli olduğunu belirten Buruk, "Bu maçın ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Hem bizim hem de ülke puanı için çok değerliydi. Bunu düşündük. Ne olursa olsun elimizdeki en iyi 11 ile sahaya çıktık. Mahmut'un arka adalesinde gerilme oldu ve riske etmemek için değiştirdik. Durumu yarınki MR'dan sonra belli olacak. İnşallah pazartesiye yetişir" şeklinde konuştu.

"POTANSİYELİMİZ DAHA YÜKSEK"

Takım olarak potansiyellerinin daha yüksek olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Potansiyelimiz daha yüksek. Rakibimiz oyun içerisinde çok koşan, mücadele eden rakibi bozan bir takım. Hem Roma, hem de Mönchengladbach maçında gördük. Kimseye kolay kolay nefes aldırmayan takım. Pas trafiğinde zorlandık. Türkiye liginin üstünde bir maç oldu. Yorgunluklar, sakatlıklar, ağrılar olan arkadaşlarımız vardı ama maçın sonunu iyi getirdiğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR GALİBİYET"

Aldıkları galibiyetin ülke adına çok değerli ve önemli olduğunu ifade eden Buruk, "Bu galibiyetin bizi psikolojik olarak güçlendirdiğine inanıyorum. Türk takımlarını da güçlendirecek galibiyet aldık. Gruplarda Türk takımları galibiyet alamamıştı. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İnşallah gruplarda daha çok kazanan ve ülke puanına katkı yapan takımlar olur. Benim ilk Avrupa galibiyetim, İrfan Can'ın ilk golü değerli ama ülke futbolunun puanını her şeyin üstünde tutuyoruz. Çok önemli ve değerli bir galibiyet oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Okan Buruk'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA