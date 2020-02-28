Okan Buruk: ''Türkiye'nin başı sağ olsun"
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Türkiye temsilcimiz Başakşehir, Sporting'i 4-1 yenip turu geçti. Ancak Suriye'den gelen şehit haberleriyle sevinçlerinin yarım kaldığını açıklayan Okan Buruk "Sevincimiz yarım kaldı. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.
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28 Şubat 2020 Cuma 10:32
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