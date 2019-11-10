Okan Buruk: "Yükselişimiz devam ediyor"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi yolda gittiklerini söyleyerek, "Yükselişimiz devam ediyor, puan ve oyun olarak. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen sahadaki oyuncular bunu hissettirmedi. Milli takım arasından sonrada bu oyunumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibi maçtan önce analiz ettiklerini belirterek, "Bugünde maçın içinde oldu Ankaragücü. Erken gol bulduktan sonra maçı rahat götüreceğimizi düşünürken, ikinci golü atarsak maçı bitirebiliriz dedik. Ama onu da geç attık. 2-0'dan sonra daha rahat bir maç geçecek derken 2-1 olunca rakibimiz biraz daha üzerimize geldi. Oyundan memnunum. Çünkü çok zorlu bir tempo içerisinden çıktık ve bugün milli takım arası öncesi bu maçı kazanmak çok önemliydi. Oyuncularım bunu başardı. Hepsine teşekkür ediyorum. İyi bir yolda gidiyoruz. Yükselişimiz devam ediyor, puan ve oyun olarak. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen sahadaki oyuncular bunu hissettirmedi. Milli takım arasından sonrada bu oyunumuza devam edeceğiz" dedi.

"Arda girdikten sonra çok çabaladı"

Arda Turan'ın performansı hakkında sorulan soruya cevap veren Buruk, "Bütün oyuncularıma süre vermeye çalışıyorum. Arda girdikten sonra çok koştu. Öne doğru destek verdi. Bir sakatlıktan çıkmıştı ve tekrar formunu bulmaya çalışıyor. İyi bir kadromuz var. Arda ve bütün oyuncular iyi niyetle hizmet etmeye çalışıyor. Çok kaliteli önemli oyuncular ve herkese forma vermeye çalışıyorum. Her şeyin üstünde olan takım başarısı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA