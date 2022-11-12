Okan Buruk'tan şampiyon yaptığı Başakşehir ve eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na ağır darbe

İsmi Galatasar ile özdeşleşen, futbolu bıraktıktan sonra antröner olarak Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, şampiyonluk yaşadığı eski takımını ve futbolcu arkadaşı Emre Belözoğlu'nu 7-0 gibi ağır bir skorla yenerek tarihe geçti.

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Okan Buruk'tan şampiyon yaptığı Başakşehir ve eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na ağır darbe

Galatasaray, ile ismi özdeşleşen parlak bir futbolculuk döneminden sonra futbolu bırakarak antrönerlük hayatını seçen Okan Buruk, Başakşehir futbol kulübünün başına geçerek şampiyonluk yaşatmıştı. tekrar Galatasaray'a antröner olarak dönen Okan Buruk, eski takımını 7-0 gibi farklı yenerek tarihe geçti.

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde ilk kez rakip oldu. İlk randevuyu Buruk kazandı.

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OKAN BURUK EMRE BELÖZOĞLU'NA ACIMADI

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu müsabaka iki takımın teknik direktörleri için de ayrı bir önem sahip oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerinde ilk kez karşılaştı. İlk mücadeleden Buruk, 7-0'lık gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

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