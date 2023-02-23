Okan Chatziterzoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Chatziterzoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okan Chatziterzoglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okan Chatziterzoglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okan Chatziterzoglou 5 Mart 1996 tarihinde Xanthi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Οκάν Χατζητερζόγλου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okan Chatziterzoglou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Okan Chatziterzoglou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Okan Chatziterzoglou'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Okan Chatziterzoglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okan Chatziterzoglou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Okan Chatziterzoglou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okan Chatziterzoglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Skoda Xanthi

30 Ocak 2018 yılında Panserraikos

30 Haziran 2018 yılında AO Xanthi

4 Temmuz 2019 yılında Ac. Clinceni

10 Eylül 2020 yılında Ap. Larisas

19 Şubat 2021 yılında OF Ierapetras

20 Temmuz 2021 yılında ACSM Poli Iasi

5 Eylül 2022 yılında Metaloglobus

Okan Chatziterzoglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okan Chatziterzoglou şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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