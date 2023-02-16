Okan Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Duran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okan Duran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okan Duran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okan Duran 29 Eylül 1989 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okan Duran Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Okan Duran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Okan Duran'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Okan Duran Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/okanduran90/

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Okan Duran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okan Duran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Okan Duran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okan Duran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2008 yılında Ünyespor

25 Ağu 2010 yılında Batman Petrol

12 Ağu 2011 yılında Yalıspor

1 Temmuz 2012 yılında Maltepespor

22 Ağu 2013 yılında Tuzlaspor

20 Ocak 2017 yılında Z. Kömürspor

6 Temmuz 2017 yılında Sancaktepe Bld

23 Ağu 2017 yılında Z. Kömürspor

1 Ağu 2019 yılında Nevşehir Bld

10 Eylül 2020 yılında Arnavutköy Bld

8 Şubat 2022 yılında Ergene Velimeşe

1 Temmuz 2022 yılında Bulvarspor

27 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Tepecik Spor

Okan Duran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okan Duran şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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