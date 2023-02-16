Okan Erdik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Erdik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okan Erdik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okan Erdik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okan Erdik 1 Eylül 2002 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okan Erdik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Okan Erdik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 27 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Okan Erdik'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Okan Erdik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/okan_erdik/

Okan Erdik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okan Erdik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Okan Erdik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okan Erdik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ekim 2020 yılında Turgutluspor

Okan Erdik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okan Erdik şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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