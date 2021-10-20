Okan Kurt'un saldırdığı kişi olayı en ince ayrıntısına kadar anlattı! "Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı”

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, restoranı Hirahan'ın yanındaki dükkan sahibi H.İ.E. ile kavga etti. Olay sonrası Akalın "Kocamı rehin aldılar" diye paylaşım yaptı. Bu açıklama sonrası mekanından çıktığı görülen Kurt, komşu dükkanın sahibi H.İ.E'nin, kendisini darp ettiğini açıkladı. Ancak güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Okan Kurt'un H.İ.E.'ye saldırdığı görüldü. Bunun üzerine H.İ.E., olayın nasıl yaşandığını detaylarıyla anlattı.

"MÜZİĞİN SESİ ÇOK RAHATSIZ EDİCİYDİ"

Günaydın'ın haberine göre, kavgadan bir gün önce de mekanda eğlence olduğunu ve sesten rahatsız olduklarını dile getiren H.İ.E. "Olay günü de böyle bir eğlencenin olacağını öğrendik. Kurt'un, restoranın işletmeciliğini de yapan babası Adil Kurt'u aradım, beni mekana çağırdı. İçeride müziğin sesi çok rahatsız ediciydi. Kendisi "Okan da burada, her şeyi konuşalım" dedi." şeklinde açıkladı.

"ATTIĞI İFTİRALARI GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM"

Üçünün masaya oturarak müzikten müşterilerin rahatsız olduklarını kibar bir dille açıkladıklarını ve bu tip organizasyonlara müsaade etmeyeceklerini dile getirdiğini belirterek, "Kurt bunun üzerine "Buranın kirasını ödüyorum, bana müsaade etmeyene ben neler yaparım" diyerek el kol hareketleri yapmaya başladı. Annesi de lafa karıştı. Annesine 'Siz karışmayın' dedim.

Okan o sırada beni itip yere düşürdü. Araya giren kasiyer kıza da yumruk attı. Bir süre sonra polisler geldi. Polislere büyümesin diye bir olay olmadığını söyledim. Ama Akalın ve Kurt'un resmen bize attığı iftiraları görünce şoke oldum." dedi.

OKAN KURT'TAN SAVUNMA

Okan Kurt ise Instagram hesabından kendisini şu şekilde savundu:

"Neymiş dükkanımda izinsiz alkol satıyormuşum, ispatlamakla mükellefsiniz! Yalnız yasak olmasına rağmen nargile satan sizsiniz, ispatı var.

Ortak alandaki yerimi gasp ettiniz, buna herkesten önce müşteriler şahittir. Her şeyin cevabı ispatlı, evraklı, 'Kamera görüntüleri bizde var' demişsiniz, dükkanımıza gelip tehdit eden anneme dirseğiyle vuran ve kavgayı başlatanın kim olduğu da görüntülerde mevcut.

Biz zaten emniyete sunduk kendi elimizle, kimin dükkanını kim basmış, kimin arabası parçalanmış hepsi izlenecek."