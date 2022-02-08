Okan Müderrisoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Okan Müderrisoğlu'nun biyografisi

Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda, Okan Müderrisoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Okan Müderrisoğlu'nun biyografisi...

OKAN MÜDERRİSOĞLU KİMDİR?

Sabah Gazetesi’nde köşe yazıları ile mesleki hayatını sürdüren Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi’dir.

Sakarya Adapazarı Eser İlkokulu, Atatürk Ortaoukulu ve Adapazarı Lisesinde eğitim görmüştür. Babası Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay’dır. Tayini nedeni ile Sakarya Adapazarına yerleşmiş ve Okan Müderrisoğlu bu nedenle ilköğretim ve Ortaeğitimini orada tamamlamıştır. 9 sene Adapazarında yaşamış ardından Ankara’ya yerleşmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.