Okan Tüysüz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün biyografisi

Deprem bilimci, jeolog ve akademisyen Prof. Dr. Okan Tüysüz tecrübesi ve deneyimi ile özellikle deprem konusundaki uzman görüş ve yorumlarıyla izleyicilerin ve dinleyicilerin merak ettiği konularak hakkında yaptığı yorum ve açıklamalarıyla izleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Okan Tüysüz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırılmaktadır. İşte Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün hayat biyografisi

PROF.DR. OKAN TÜYSÜZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Okan Tüysüz 7 Aralık 1953, Gümüşhacıköy, Amasya'da doğdu, Türk jeolog ve akademisyendir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nden jeoloji yüksek mühendisi olarak mezun olan Tüysüz, 1993'te doçent ve 1999'da profesör oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Türkiye Petrol Jeologları Derneği, Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi, International Association of Structural Geologists, International Association of Engineering Geologists ve UNESCO Dünya Jeoloji Haritaları Komisyonu üyesidir.Ortaklaşa yayınlanmış 8 kitabı, ulusal ve uluslarası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.