Okan Tüysüz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün biyografisi

Deprem bilimci, jeolog ve akademisyen Prof. Dr. Okan Tüysüz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırılmaktadır. İşte Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün hayat biyografisi

YAYINLAMA
Google News
Okan Tüysüz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün biyografisi

Deprem bilimci, jeolog ve akademisyen Prof. Dr. Okan Tüysüz tecrübesi ve deneyimi ile özellikle deprem konusundaki uzman görüş ve yorumlarıyla izleyicilerin ve dinleyicilerin merak ettiği konularak hakkında yaptığı yorum ve açıklamalarıyla izleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Okan Tüysüz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırılmaktadır. İşte Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün hayat biyografisi

PROF.DR. OKAN TÜYSÜZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Okan Tüysüz 7 Aralık 1953, Gümüşhacıköy, Amasya'da doğdu, Türk jeolog ve akademisyendir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nden jeoloji yüksek mühendisi olarak mezun olan Tüysüz, 1993'te doçent ve 1999'da profesör oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Türkiye Petrol Jeologları Derneği, Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi, International Association of Structural Geologists, International Association of Engineering Geologists ve UNESCO Dünya Jeoloji Haritaları Komisyonu üyesidir.Ortaklaşa yayınlanmış 8 kitabı, ulusal ve uluslarası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mustafa Erdik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? PROF DR. Mustafa Erdik'in biyografisi
Mustafa Erdik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? PROF DR. Mustafa Erdik'in biyografisi
Alper İlki kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Alper İlki'nin biyografisi
Alper İlki kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Alper İlki'nin biyografisi
Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Hangi takımlarda oynadı?
Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Hangi takımlarda oynadı?
Naci Görür kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir? PROF. DR. Naci Görür'ün biyografisi.
Naci Görür kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir? PROF. DR. Naci Görür'ün biyografisi.
Son Haberler
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olağanüstü Hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olağanüstü Hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremde yaralananlar askeri uçakla Malatya'dan İstanbul'a getirildi!
Depremde yaralananlar askeri uçakla Malatya'dan İstanbul'a getirildi!
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Orhan Tatar kimdir, nerelidir? AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın biyografisi
Orhan Tatar kimdir, nerelidir? AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın biyografisi
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Öldü mü? Neden öldü?
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Öldü mü? Neden öldü?
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu! Trendyol, Hepsiburada yardımlaşma seferberliği başlattı
Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu! Trendyol, Hepsiburada yardımlaşma seferberliği başlattı
Okan Tüysüz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün biyografisi
Okan Tüysüz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün biyografisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olağanüstü Hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olağanüstü Hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
Van'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Van'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!