Okan Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okan Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okan Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okan Yilmaz 13 Ekim 1997 tarihinde Innsbruck şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okan Yilmaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4MB yapmaktadır. Okan Yilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Okan Yilmaz'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Okan Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okan Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Okan Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okan Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2009 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2012 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Tirol U18

1 Ocak 2015 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2017 yılında FC Wacker

22 Temmuz 2019 yılında Vorwärts Steyr

15 Ağu 2020 yılında SKU Amstetten

21 Ocak 2021 yılında Menemenspor

8 Eylül 2021 yılında Karşıyaka

17 Ocak 2022 yılında Menemenspor

7 Şubat 2022 yılında SV Horn

Okan Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okan Yilmaz şuan SV Horn takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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