Okay Yokuşlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

OKAY YOKUŞLU KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? Okay Yokuşlu, 9 Mart 1994 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Futbola 2004 sensinde Altay altyapısında başlayan Yokuşlu, ilk profesyonel sözleşmesini de 2010 senesinde Altay ile imzaladı. Buradaki performansıyla Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı ve 2011 senesinde Kayserispor'a transfer oldu. Burada 4 sezon forma giyen genç orta saha oyuncusu, görev aldığı 102 maçta 7 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 2015 senesinde Trabzonspor'a transfer olan futbolcu, ayrıca 2015 senesinden bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.