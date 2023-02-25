Okba Bekhouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okba Bekhouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okba Bekhouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Okba Bekhouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Okba Bekhouche 23 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Okba Bekhouche Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Okba Bekhouche'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Okba Bekhouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Okba Bekhouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında MC Saida
1 Ekim 2021 yılında JSM Skikda
25 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd
Okba Bekhouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Okba Bekhouche şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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