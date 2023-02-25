Okba Bekhouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okba Bekhouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Okba Bekhouche kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Okba Bekhouche ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.