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Okçuluk: 2020 ASES Minikler Salon Kupası

SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan 2020 ASES Minikler Salon Kupası, Samsun'da devam ediyor. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmaların ikinci gününde 9-14 yaş arası deneme, sıralama atışları ve yarışmaları yapıldı....

Okçuluk: 2020 ASES Minikler Salon Kupası

SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan 2020 ASES Minikler Salon Kupası, Samsun'da devam ediyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmaların ikinci gününde 9-14 yaş arası deneme, sıralama atışları ve yarışmaları yapıldı.

Organizasyonda 47 ilden 108 kulüpten 1010 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Okçuluk yarışması, 1 Mart Pazar günü sona erecek.


Kaynak: AA




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