Okçuluk İl Birinciliği başladı
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yoğun bir katılımla başladı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yoğun bir katılımla başladı.
İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada Bugün başlayan müsabakalarda Sporcular; Gençler, Yıldızlar, Küçükler ve Minikler kategorilerinde 5 gün boyunca mücadele edecek. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yoğun bir katılımla başlayan Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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