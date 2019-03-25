Okçuluk İl Birinciliği başladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yoğun bir katılımla başladı.

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada Bugün başlayan müsabakalarda Sporcular; Gençler, Yıldızlar, Küçükler ve Minikler kategorilerinde 5 gün boyunca mücadele edecek. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yoğun bir katılımla başlayan Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: İHA