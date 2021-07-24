Okçuluk Milli takımımız bronz madalyayı kıl payı kaçırdı!

Okçuluk Milli Takımı'nda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün karışık takımda 4. olmasının üzüntüsü yaşanıyor.

Tokyo 2020'de karışık takımda yarı finale çıkan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, bu turda Hollanda'ya yenilerek final şansını kaybetti. Milli sporcular, bronz madalya maçında ise Meksika'ya mağlup oldu. Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin ile milli sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, üçüncülük maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MÜCADELE ETTİK"

Türk okçuluğu adına ilk olimpiyat madalyasına alabilecek güçte olduklarını ve buna oldukça yaklaştıklarını söyleyen Milli takım antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, "Daha önce olimpiyat dördüncülüğünü tatmış olan Türk okçuluğuna ilk defa madalyayı kazandırmak için çok mücadele ettik ama maalesef başaramadık. Hollanda'ya ufak hatalarla kaybettik. Daha sonra Meksika maçını da son ana kadar başa baş götürsek de kazanmayı başaramadık. Bir kez daha dördüncü olduk." diye konuştu.

"BİREYSELDE DAHA İYİ OLMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Ergin, Tokyo 2020'ye bireysel müsabakalarıyla devam edeceklerini ifade ederek, "Yarışmalar devam ediyor. Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz bireyselde elemelere devam edecek. İki gün ara verdikten sonra yarışmalarımız tekrar başlayacak. Şimdi hatalarımızı bir an önce tespit edip bireyselde daha iyi olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.